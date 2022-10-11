У чотирьох областях України розпочався проєкт у межах якого тестуватимуть побутові стічні води на наявність в них COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“У чотирьох українських областях розпочався пілотний проєкт нового виду епідеміологічного нагляду – епіднагляду за вмістом SARS-CoV-2 в господарсько-побутових стічних водах”, – розповіли у МОЗ.

А також зазначили, що перевірятимуть воду у Кіровоградській, Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. У вказаних регіонах вже визначено 17 точок відбору стічних вод.

Для проведення досліджень було закуплено тест-системи та витратні матеріали, забезпечено транспортування проб з місць відбору до лабораторій Львівського та Дніпропетровського центрів контролю та профілактики хвороб .

У МОЗ пояснили, що дослідження стічних вод на наявність SARS-CoV-2 – це спосіб кількісно оцінити та зрозуміти його загальну присутність у популяції.

До прикладу, такі дослідження вже проводять групи фахівців у Нідерландах, Австралії, США, Франції, Італії, Австрії. Відповідно до висновків, існує зв’язок між концентрацією вірусу в стічних водах, що потрапляють на очисні споруди, та рівнем зараження відповідної популяції.

Вже відомо, що вірус присутній у біологічних виділеннях інфікованої людини незалежно від того, має вона типові для захворювання симптоми чи ні.

Дослідження показали, що вірус можна виявити у випорожненнях людини протягом кількох годин після інфікування та надалі, незалежно від тяжкості симптомів COVID-19. Отже, вірус в господарсько-побутових стоках можна виявити до того, як він пошириться серед людей, і до виявлення симптомів у перших пацієнтів.

Завдяки оцінці вірусного навантаження SARS-CoV-2 в стічних водах можна побачити реальну ситуацію щодо поширення коронавірусної інфекції в регіоні дослідження, зокрема безсимптомних носіїв і тих, хто не звернувся до лікаря.

Окрім того, такі дослідження дозволять прогнозувати ситуацію з поширенням вірусу на кілька тижнів наперед.

Довідка. SARS-CoV-2 , раніше відомий як новий коронавірус 2019 (2019-nCoV)— одноланцюговий РНК-вмісний штам виду SARSr-CoV роду бетакоронавірусів, що вперше був генетично виявлений 2019 року в пробі пацієнта з атиповою пневмонією під час спалаху пневмонії в Ухані 2019—2020 років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), передача цього вірусу можлива від людини до людини повітряно-крапельним шляхом у межах сімей пацієнтів, тому можливі ширші спалахи.