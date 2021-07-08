За даними Університету Джона Хопкінса, понад чотири мільйони людей в усьому світі померли від COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

В цілому на три країни припадає більше третини всіх смертей у світі. На Сполучені Штати, де зареєстровано найбільшу кількість померлих – 606 000 осіб, припадає 15% від загальної кількості загиблих у світі, за ними йдуть Бразилія і Індія.

При цьому наголошується, що в США і Європі, де було вакциновано значну кількість жителів, знижуються нові випадки захворювання і смерті. Але деякі країни, що розвиваються, такі як Індонезія, як і раніше стикаються із ростом захворюваності.

Крім того, штам Delta, який вважається більш заразним і, можливо, більш небезпечним штамом коронавірусу, також сприяє зростанню кількості випадків захворювання.

Згідно з оцінками Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC), у США на цей штам зараз припадає більше половини всіх нових інфекцій.

За даними Університету Джона Хопкінса, в середньому за останній тиждень щодня реєструвалося 7900 випадків смерті від COVID-19. Це на 46% менше, ніж глобальний пік більш 14 700 щоденних смертей в січні, але на 57% вище, ніж смертність за цей період в минулому році (близько 5000).

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.