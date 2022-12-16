Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Російська атака обірвала три життя”, – йдеться в повідомленні.
За його словами, внаслідок прильоту російської ракети загинули 64-річна жінка та молоде подружжя. Під уламками будинку залишається син пари.
Ще тринадцятеро осіб отримали поранення, серед них — четверо дітей. Семирічна дівчинка перебуває у важкому стані.
Раніше радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що внаслідок влучання російської ракети у будинок зруйновано один із п’яти його під’їздів.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що, за попередніми даними, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. Із них 60 було збито силами ППО.
- 16 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено.