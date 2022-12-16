Кількість загиблих унаслідок сьогоднішного ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла до трьох осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Російська атака обірвала три життя”, – йдеться в повідомленні.

За його словами, внаслідок прильоту російської ракети загинули 64-річна жінка та молоде подружжя. Під уламками будинку залишається син пари.

Ще тринадцятеро осіб отримали поранення, серед них — четверо дітей. Семирічна дівчинка перебуває у важкому стані.

Раніше радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що внаслідок влучання російської ракети у будинок зруйновано один із п’яти його під’їздів.