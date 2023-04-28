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Кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросла до 6

За даними Черкаської ОВА, унаслідок нічної ракетної атаки росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло вже 6 осіб.

П’ятниця, 28 квітня 2023, 09:25
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Фото: t.me/cherkaskaODA/

Про це глава Черкаської ОВА повідомив у Telegram.

Зазначається, що станом на 9 раку кількість жертв ракетного удару РФ по багатоповерховому будинку в Умані зросла до 6 осіб.

Ще дев’ятеро осіб перебувають у медзакладі.

Рятувальна операція триває.

Варто зауважити, що за даними МВС кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Умані становить 17 осіб.

ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та трирічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.

  • Сьогодні, 28 квітня, Росія здійснила масований обстріл мирного населення крилатими ракетами. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за час повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було знищено 11 крилатих ракет, а також 2 безпілотники.
Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, Ігор Табурець, обстріли міст, ракетний удар по Умані, ракетні обстріли, удар по багатоповерхівці, Умань, Черкаська ОВА

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