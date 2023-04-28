Кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросла до 6

За даними Черкаської ОВА, унаслідок нічної ракетної атаки росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло вже 6 осіб.

Про це глава Черкаської ОВА повідомив у Telegram.

Зазначається, що станом на 9 раку кількість жертв ракетного удару РФ по багатоповерховому будинку в Умані зросла до 6 осіб.

Ще дев’ятеро осіб перебувають у медзакладі.

Рятувальна операція триває.

Варто зауважити, що за даними МВС кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Умані становить 17 осіб.

ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та трирічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.