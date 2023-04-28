Кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Умані зросла до 6

Про це глава Черкаської ОВА повідомив у Telegram.
Зазначається, що станом на 9 раку кількість жертв ракетного удару РФ по багатоповерховому будинку в Умані зросла до 6 осіб.
Ще дев’ятеро осіб перебувають у медзакладі.
Рятувальна операція триває.
Варто зауважити, що за даними МВС кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Умані становить 17 осіб.
ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та трирічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.
- Сьогодні, 28 квітня, Росія здійснила масований обстріл мирного населення крилатими ракетами. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за час повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було знищено 11 крилатих ракет, а також 2 безпілотники.