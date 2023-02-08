За останніми даними, кількість жертв потужного землетрусу, який стався у Туреччині та Сирії 6 лютого, вже зросла до понад 9600 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Сім’ї на півдні Туреччини та Сирії провели другу ніч на морозі, поки перевантажені рятувальники поспішають витягти людей з-під завалів через два дні після потужного землетрусу, який забрав життя понад 9600 осіб.

У Туреччині десятки тіл загиблих – вкриті ковдрами, простирадлами та мішками для трупів – вишиковані на землі біля лікарні в провінції Хатай.

Багато хто в зоні стихійного лиха спав у своїх автомобілях або на вулицях під ковдрами, боячись повернутися в будівлі, зруйновані потужним землетрусом у 7,8 бала за шкалою Ріхтера вранці 6 лютого.

Рятувальники у Туреччині та в сусідній Сирії попередили, що кількість загиблих продовжуватиме зростати, адже деякі з тих, хто вижив, розповіли, що допомога ще не прибула на всі місця, де стався землетрус.

“Де намети, де фуд-траки? Ми не бачили тут жодного роздавання їжі, на відміну від попередніх катастроф у нашій країні. Ми пережили землетрус, але ми тут помремо від голоду чи холоду”, – сказала 64-річна Мелек із південного турецького міста Антак’я, додавши, що вона не бачила і жодної команди рятувальників.

Масштаби катастрофи стають все більш очевидними, кількість загиблих у Туреччині перевищила 7100 осіб. За даними сирійського уряду та рятувальної служби, яка працює на північному заході Сирії, у країні, яка вже спустошена 11-річною війною, кількість жертв за одну ніч зросла до понад 2500 осіб.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив надзвичайний стан у 10 провінціях. Але жителі кількох постраждалих турецьких міст висловили гнів і розпач через повільну реакцію влади.

Очікується, що Ердоган відвідає деякі з постраждалих районів 8 лютого.

Перший землетрус, за яким через кілька годин послідував другий, майже такої ж потужності, стався близько 4-ї ранку 6 лютого. Більшість людей у цей час ще спали, тому не змогли оперативно зреагувати на стихійне лихо.

Землетрус зруйнував тисячі будівель, зокрема лікарні, школи та багатоквартирні будинки, поранив десятки тисяч і залишив незліченну кількість людей без даху над головою в Туреччині та у Сирії.

Турецька влада стверджує, що близько 13,5 мільйона осіб постраждали в районі, що охоплює приблизно 450 км – від Адани на заході до Діярбакира на сході.

У Сирії землетрус вбив людей на півдні, аж до Хами, приблизно за 100 км від епіцентру.

Турецьке агентство з боротьби зі стихійними лихами повідомило, що кількість постраждалих перевищила 38 тисяч.

У місті Джандаріс на півночі Сирії рятувальники та жителі заявили, що завалилися десятки будівель.

Стоячи біля уламків колишнього 32-квартирного будинку, родичі людей, які там жили, казали, що не бачили, аби когось знайшли живим. Відсутність важкої техніки для зняття великих бетонних плит перешкоджала рятувальним зусиллям.

Рятувальникам було важко дістатися до деяких із найбільш постраждалих районів через зруйновані дороги, погану погоду та брак ресурсів і важкого обладнання. У деяких районах немає палива та електроенергії.

Представники гуманітарних організацій висловили особливу стурбованість ситуацією в Сирії, де гуманітарні потреби були більшими, ніж будь-коли після вибуху конфлікту, який розділив націю та ускладнив зусилля з надання допомоги .

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що рятувальні роботи перетворилися на перегони із часом, і шанси знайти тих, хто вижив, зменшуються з кожною хвилиною та годиною.

У Сирії рятувальна служба, яка працює на північному заході країни, повідомила, що кількість загиблих зросла до понад 1280 осіб і понад 2600 отримали поранення.

“Очікується, що кількість загиблих значно зросте, оскільки сотні сімей перебувають під завалами вже понад 50 годин”, – повідомила служба порятунку в Twitter.

Міністр охорони здоров’я Сирії заявив, що за ніч кількість загиблих у контрольованих урядом районах зросла до 1250 осіб, повідомляє державне видання al-Ikhbariya у своїй стрічці Telegram. За його словами, кількість поранених становить 2054 особи.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Додамо, що протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.

Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні