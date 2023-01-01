Про це інформує CNN з посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна.
Згідно зі звітом Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA), Кім Чен Ин заявив про те, що протягом вихідних двічі Північна Корея випробувала велику ракетну систему залпового вогню, здатну нести ядерну зброю, яка могла б охопити всю Південну Корею.
Виступаючи напередодні Нового року в останній день шестиденної пленарної сесії за підсумками 2022 року, Кім Чен Ин сказав, що Південна Корея стала “безсумнівним ворогом”, а її головний союзник, США, посилив тиск на Північ до “максимуму”.
У відповідь на цей буцімто тиск, Кім Чен Ин заявив, що наступного року Пхеньян повинен масово виробляти тактичну ядерну зброю, одночасно розробляючи нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), яка надасть “можливість швидкого контрудару”.
За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у суботу, під час 37-го дня ракетних випробувань у 2022 році, Північна Корея випустила щонайменше три балістичні ракети малої дальності з місця на південь від Пхеньяну.
У 2022 році режим Кіма випробував більше ракет, ніж будь-коли в історії Північної Кореї. Збільшення обсягів озброєння та провокації з боку Пхеньяна підштовхують Збройні сили Південної Кореї до дзеркальної підготовки.
- 28 грудня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік на засіданні правлячої Трудової партії, натякаючи на ще один рік інтенсивних випробувань зброї та напруги.
- Раніше, 27 листопада лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна має намір мати найпотужнішу у світі ядерну зброю, відтак він підвищив на посаді десятки офіцерів, які брали участь у нещодавньому запуску нової балістичної ракети.
- 26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.