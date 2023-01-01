Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликає до "експоненціального збільшення" арсеналу ядерної зброї своєї країни у відповідь на, як він стверджує, загрози з боку Південної Кореї та Сполучених Штатів.

Про це інформує CNN з посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна.

Згідно зі звітом Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA), Кім Чен Ин заявив про те, що протягом вихідних двічі Північна Корея випробувала велику ракетну систему залпового вогню, здатну нести ядерну зброю, яка могла б охопити всю Південну Корею.

Виступаючи напередодні Нового року в останній день шестиденної пленарної сесії за підсумками 2022 року, Кім Чен Ин сказав, що Південна Корея стала “безсумнівним ворогом”, а її головний союзник, США, посилив тиск на Північ до “максимуму”.

У відповідь на цей буцімто тиск, Кім Чен Ин заявив, що наступного року Пхеньян повинен масово виробляти тактичну ядерну зброю, одночасно розробляючи нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), яка надасть “можливість швидкого контрудару”.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у суботу, під час 37-го дня ракетних випробувань у 2022 році, Північна Корея випустила щонайменше три балістичні ракети малої дальності з місця на південь від Пхеньяну.

У 2022 році режим Кіма випробував більше ракет, ніж будь-коли в історії Північної Кореї. Збільшення обсягів озброєння та провокації з боку Пхеньяна підштовхують Збройні сили Південної Кореї до дзеркальної підготовки.