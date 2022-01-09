Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашьян поділилася світлинами з фінального показу Вірджила Абло, який відбувся восени 2021 року.

Світлинами Кім Кардашьян поділилася на сторінці в Instagram.

Вірджил Абло помер 28 листопада після тривалої боротьби з раком. Він був художнім керівником чоловічого одягу бренду Louis Vuitton і виконавчим директором міланського лейбла Off-White, модного будинку, заснованого ним у 2013 році.

Як відомо, вони з Кім Кардашьян були у досить теплих стосунках. У день його смерті вона написала: “Бог не робить помилок. Я це знаю, але все одно не можу не запитати, чому”, – написала вона з колекцією фотографій, на яких зображена вона сама, члени її сім’ї та Абло. “Чому Вірджил?! Чому він так швидко? Просто важко зрозуміти чому. Мені важко зрозуміти, чому так рано забрали стільки чистих душ”.

Тепер зірка опублікувала фінальний показ Абло, який відбувся у Maritime Marina в Майамі 30 листопада.

На знімках Кардашьян і її донька Норт одягнені в чорне вбрання, коли ходять пліч-о-пліч. Засновниця SKIMS вдягнула великий пуховик з розкльошеними штанами і гострими підборами, а її дочка у високих чоботях, довгих шортах і оверсайз футболці.