Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі назвав російського пілота, якого раніше в РФ нагородили за зіткнення з американським безпілотником над Чорним морем.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на власного кореспондента.

“Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього”, — зауважив він.

Кірбі вважає, що подібне нагородження — безглузде. У США не можуть сказати, чи намагався пілот навмисно збити дрон, чи ні. Втім, він це зробив, і представник Білого дому вважає, що відеодокази були достатньо переконливими.

За його словами, у Сполучених Штатах у не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.

“Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі — був просто ідіотом”, — заявив Кірбі.

Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США.

Інцидент знаменував собою перший випадок, коли російські та американські військові літаки вступили у прямий фізичний контакт після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну понад рік тому, і, ймовірно, посилить напруженість між двома країнами.