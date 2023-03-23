Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на власного кореспондента.
“Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього”, — зауважив він.
Кірбі вважає, що подібне нагородження — безглузде. У США не можуть сказати, чи намагався пілот навмисно збити дрон, чи ні. Втім, він це зробив, і представник Білого дому вважає, що відеодокази були достатньо переконливими.
За його словами, у Сполучених Штатах у не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.
“Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі — був просто ідіотом”, — заявив Кірбі.
Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США.
Інцидент знаменував собою перший випадок, коли російські та американські військові літаки вступили у прямий фізичний контакт після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну понад рік тому, і, ймовірно, посилить напруженість між двома країнами.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі припустив, що Штати можуть ніколи не дістати збитий російським винищувачем Су-27 безпілотник MQ-9 Reaper, який впав у Чорне море.
- Посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов заявив, що РФ розглядає інцидент за участю одного з її винищувачів Су-27 і американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем як провокацію.
- У Кремлі поскаржилися, що відносини між Росією та США перебувають у “найнижчій точці” і знаходяться в “жалюгідному стані”. Таку думку висловив речник президента РФ Дмитро Пєсков після того, як американські військові заявили, що російський винищувач змусив безпілотник ВПС США впасти в Чорному морі.