#Букви зібрали відомі факти про новопризначеного очільника центробанку.

Факти з біографії

Кирилу Шевченку 47 років. Він – банкір, який до цього очолював один з державних банків – “Укргазбанк”.

Шевченко народився в Росії (м. Тула) в 1972 році, закінчив середню школу в місті Стаханові Луганської області. Починав трудову діяльність з роботи на шахті в 1987-1989 роках.

У 1994 році Шевченко отримав диплом Харківського державного економічного університету (кваліфікація економіст), після чого пішов працювати в банківський сектор.

З 1994 року він працював в різних банківських установах: в “Українському кредитному банку”, банках “Аваль” і “Фінанси та кредит”.

З 2006 по 2009 рік Шевченко був головою правління Державної іпотечної установи (сфера діяльності установи – рефінансування іпотечних кредиторів).

У 2009 році Шевченко став штатним радником прем’єр-міністра України (цю посаду в той час займала Юлія Тимошенко).

Пізніше він був першим заступником голови правління “Укргазбанку” і очолював правління декількох інших фінансових установ, працював радником в “Ощадбанку”.

З грудня 2014 року Шевченко став виконуючим обов’язки голови правління “Укргазбанку”, який він остаточно очолив в травні 2015 року (за результатами відкритого конкурсу).

Шевченко – член ради Незалежної Асоціації Банків України.

Також відомо, що він одружений і виховує дочку.

Декларація

Сьогодні в реєстрі з’явилася декларація про доходи Кирила Шевченка за 2019 рік.

Новий голова Нацбанку, зокрема, задекларував квартиру в Києві 304,60 кв. м і два машиномісця (все це – в спільній власності з дружиною).

Також у власності дружини Шевченка є земельна ділянка площею 1200 кв. м в селищі Приморський (біля Феодосії в незаконно анексованому Криму).

У безоплатному користуванні у сім’ї Шевченків є земельні ділянки площею 308 кв. м. і 2500 кв. м в Київській області, “домоволодіння” площею 280,20 кв. м у столиці.

Шевченко вніс в декларацію телевізор марки Loewe.

Також у власності родини голови НБУ є автомобіль Peugeot Partner 2016 року випуску.

Крім того, в декларації вказані автомобілі Mercedes-Benz G 500 (2012 року), Land Rover Range Rover (2013 року) (по цих транспортних засобах зазначено, що вони знаходяться “на відповідальному зберіганні з правом користування”).

Під час роботи в “Укргазбанку” Шевченко отримав 14 млн 593 тис. 792 грн зарплати. Крім того, від відчуження нерухомого майна він отримав дохід в розмірі 13 млн 316 тис. 940 гривень, а також 426 тис. 458 грн відсотків (в “Укргазбанку”).