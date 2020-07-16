Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний проєкт постанови № 3857 проголосували 332 народні депутати: 226 – від “Слуги народу”, 40 – від ОПЗЖ, 21 – від ВО “Батьківщина”, 15 – від групи “Партія “За майбутнє”, 17 – від групи “Довіра”, 13 позафракційних.
Не дали жодного голосу нардепи від “Європейської Солідарності” і “Голосу”.
Під час виступу з парламентської трибуни Шевченко озвучив кілька пріоритетів своєї роботи.
“Економіка України починає виходити з карантинних обмежень. Але вона продовжує стагнацію. Я хочу зосередитися на конкретних кроках, які може здійснити Національний банк у цій ситуації”, – зазначив він.
Шевченко запевнив, що, по-перше, підтримує політику НБУ, “спрямовану на забезпечення макроекономічної, макрофінансової стабільності банківської системи”.
“Інструмент інфляційного таргетування вже продемонстрував свою ефективність (режим грошово-кредитної політики, кінцева мета якого – цінова стабільність, – ред.)”, – заявив він.
Шевченко уточнив, що, по-друге, НБУ буде продовжувати заходи щодо посилення фінансової стійкості банків.
Під час обговорення кандидатури Шевченка у фракції “Голосу” заявили, що розгляд цього питання не відповідав процедурі, оскільки фракціям не дали можливості познайомитися з ним. Також не було подано декларацію кандидата на посаду.
Голова “Батьківщини” Юлія Тимошенко, радником якої Шевченко був у 2009 році, закликала залу підтримати його кандидатуру.
У фракції “Європейської Солідарності” закликали Шевченка бути незалежним, а не “людиною Зеленського”.
Кирило Шевченко — багаторічний керівник “Укргазбанку”. Його кандидатура на посаду нового очільника НБУ обговорювалася в Офісі президента ще на початку липня — відразу ж після того, як колишній керівник Нацбанку Яків Смолій подав у відставку.
- 3 липня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про відставку глави Національного банку Якова Смолія.
- Перед голосуванням Яків Смолій виступив перед нардепами і заявив про політичний тиск на Національний банк для прийняття економічно необґрунтованих рішення, які могли завдати шкоди економіці країни. Зокрема, друкувати гроші і змінити курс гривні.
- 1 липня Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина — політичний тиск на НБУ.