Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
Уточнюється, що в компанії почали виробництво масок трохи менше місяця назад для того, щоб боротися з китайським атиповим коронавірусом.
“Компанія може робити 5 мільйонів масок в день і продовжує нарощувати потужності”, – сказано в повідомленні.
Повідомляється, що попит на дезінфектори і маски для обличчя різко зріс з поширенням китайського атипового коронавірусу і створив дефіцит в даній продукції.
За інформацією Національної комісії з розвитку і реформ, Китай є найбільшим в світі виробником масок. Їх виробництво було збільшено до 54,8 мільйонів на день з 22-го лютого 2020 року.
В той же час залишається невідомим, як представник автомобільної промисловості BYD в даний момент порівнюють кількість вироблених масок з іншими. Оскільки інші виробники також заявляють про зростання кількості виготовлених продуктів на мільйони.
Також повідомляється, що в Китаї на даний момент зайнялися виробництвом масок для обличчя на своїх потужностях і інші величезні промислові компанії.
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