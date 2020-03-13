У китайській компанії BYD Co заявили, що тепер є найбільшими в світі виробниками антивірусних масок для обличчя.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Уточнюється, що в компанії почали виробництво масок трохи менше місяця назад для того, щоб боротися з китайським атиповим коронавірусом.

“Компанія може робити 5 мільйонів масок в день і продовжує нарощувати потужності”, – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що попит на дезінфектори і маски для обличчя різко зріс з поширенням китайського атипового коронавірусу і створив дефіцит в даній продукції.

За інформацією Національної комісії з розвитку і реформ, Китай є найбільшим в світі виробником масок. Їх виробництво було збільшено до 54,8 мільйонів на день з 22-го лютого 2020 року.

В той же час залишається невідомим, як представник автомобільної промисловості BYD в даний момент порівнюють кількість вироблених масок з іншими. Оскільки інші виробники також заявляють про зростання кількості виготовлених продуктів на мільйони.

Також повідомляється, що в Китаї на даний момент зайнялися виробництвом масок для обличчя на своїх потужностях і інші величезні промислові компанії.