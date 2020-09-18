Чинного мера Києва Віталія Кличка офіційно висунули на посаду столичного градоначальника від партії "УДАР" на майбутніх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Про це поінформували в пресслужбі політика.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на зборах Київської міської місцевої організації політичної партії “УДАР”.

Крім того, партія затвердила список кандидатів від партії “УДАР” до Київради.

До першої десятки увійшли:

1. Віталій Кличко, мер Києва;

2. Олександр Шовковський, відомий футболіст, колишній воротар київського “Динамо”;

3. Юлія Лимар, колишній депутат Київради від УДАРу;

4. Катерина Кириченко, депутат Київради 7 скликання від партії УДАР, помічниця нардепа 8-го скликання Дмитра Андрієвського;

5. Владислав Андронов, колишній держсекретар Міністерства аграрної політики;

6. Роман Романюк, нардеп 7-8 скликань;

7. Дмитро Білоцерковець, радник міського голови, нардеп 8-го скликання;

8. Володимир Бондаренко, радник мера Києва, екс-керівник апарату КМДА;

9. Леся Петровська, сурдоперекладач;

10. Юлія Хан, голова департаменту молоді та спорту КМДА.

Під час зборів було відзначено, що УДАР йде на місцеві вибори самостійно.