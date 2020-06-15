Відео опубліковано на YouTube-каналі “24 канала”.
Замість слова “після” Кличко сказав “піська”.
“У мене вже питали піська … після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ …”, – сказав він.
Після першої помилки політик не зміг вимовити слово “сенсаційних”. Сурдоперекладач в цей час посміхнулася.
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