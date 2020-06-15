Мер Києва Віталій Кличко переплутав українські слова і осоромився під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в українській столиці.

Відео опубліковано на YouTube-каналі “24 канала”.

Замість слова “після” Кличко сказав “піська”.

“У мене вже питали піська … після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ …”, – сказав він.

Після першої помилки політик не зміг вимовити слово “сенсаційних”. Сурдоперекладач в цей час посміхнулася.