Мер Києва Віталій Кличко розповів, що з початку загальнонаціонального карантину, порушники встановлених правил і норм заплатили в бюджет близько 100 тисяч гривень штрафів.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна-24”.

Щодо жителів столиці поліція склала вже 600 адміністративних протоколів, за допомогою яких в бюджет міста стягнули 100 тисяч гривень.

“На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. З кількох стягнули до бюджету міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів додержуватись обмежувальних заходів, – безвідповідальні в ставленні до себе і до оточуючих. І тому – нехай платять”, – сказав Кличко.

Що стосується послаблення заходів карантину, то він зазначив, що їх розглянуть тільки після зниження динаміки захворюваності в місті та області.