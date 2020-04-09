Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна-24”.
Щодо жителів столиці поліція склала вже 600 адміністративних протоколів, за допомогою яких в бюджет міста стягнули 100 тисяч гривень.
“На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. З кількох стягнули до бюджету міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів додержуватись обмежувальних заходів, – безвідповідальні в ставленні до себе і до оточуючих. І тому – нехай платять”, – сказав Кличко.
Що стосується послаблення заходів карантину, то він зазначив, що їх розглянуть тільки після зниження динаміки захворюваності в місті та області.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 у столиці наближається до 300. За добу було підтверджено 15 нових випадків. При цьому станом на ранок 8 квітня Міністерство охорони здоров’я наводило інші дані по Києву: 256 випадків зараження.
- Раніше повідомлялося, що в Києві створений і вже працює спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням мешканцями столиці правил самоізоляції.