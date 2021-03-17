Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві можуть значно посилити карантинні обмеження вже через тиждень, а, можливо, і через кілька днів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Останні тижні ми бачимо збільшення кількості захворювань. Якщо після локдауна у нас були сотні хворих на добу, зараз ситуація ускладнюється з кожним днем. Наприклад, вчора 1000 людей захворіли, сьогодні майже 1200. Збільшилася кількість людей госпіталізованих, вірус мутує, стає агресивнішим. Тільки вчора було госпіталізовано 700 людей в наші лікарні. В лікарнях нашого міста зараз знаходяться 3700 хворих. В цілому кількість місць в лікарнях – 4500”, – заявив Кличко.

Він зазначив, що якщо кількість хворих буде рости, то через декілька тижнів місць в лікарнях Києва вже не буде.

Крім того, за словами Кличка, якщо зараз не посилити обмеження, а динаміка захворювань залишатиметься загрозливою, в столиці введуть локдаун.

“Я був змушений звернутися до уряду щодо розширення переліку протиепідемічних обмежень у помаранчевій зоні. На сьогодні ситуація стає загрозливою, і ми можемо повернутися до локдауну. […] Я звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури, щоб посилити протиепідемічні заходи. Час (щодо запровадження локдауна – ред.) йде на кілька днів, максимум тижнів”, – наголосив мер.

Він також додав, що столична влада пропонує різні варіанти посилення карантину, зокрема карантин вихідного дня, але рішення за урядом.

“Карантинні обмеження приймає виключно центральний уряд. Згідно з постановою уряду від 17 лютого, міська влада не має права посилювати карантинні заходи на своїх територіях. Це – рішення центральної влади”, – резюмував Кличко.