Мер Києва Віталій Кличко висловив думку, що за два тижні спалах коронавірусу в місті можна подолати.

Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Що стосується обмеження карантину в місті Києві, ми можемо через 2 тижні побороти цю інфекцію, але це залежить від кожного з нас. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передачі інфекції від людини до людини обірвався… Нам потрібно пройти виклик фінансових випробувань для кожного, для бюджету і міста, і кожної родини. Але, якщо ми будемо відповідально ставитися до кожного кроку, до порад і до всіх дій, ми зможемо це подолати”, – наголосив він.

Кличко висловив упевненість, що введення жорстких карантинних обмежень у Києві було правильним кроком.

“Я переконаний, що ми зробили правильні кроки. Місто Ухань – побратим міста Києва. Після трагедії в Ухані всі експерти казали, що ця проблема може стати світовою (так воно і проходить, за тим сценарієм), тому ми запровадили жорсткі заходи обмеження пересування містом. Багато людей були незадоволені і нам потрібно було багато часу пояснювати. Після тих подій, які відбулися в Італії, багато людей вже дивляться на цю ситуацію по-іншому”, – заявив мер столиці.

Кличко вважає, що низка кроків – обмеження пересування, закриття шкіл і дитячих садів – були здійснені в країні вчасно.

“І на сьогодні Україна займає останні місця (я сподіваюся, що так і залишиться) по розповсюдженню коронавірусу”, – додав він.