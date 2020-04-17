Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці зараз спостерігається задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає.

Так, Кличко вранці поїхав у зону відчуження, щоб побачити ситуацію на місці, і звідти дав коментар.

За його словами, потрібно ще кілька днів, щоб загасити осередки тління.

“Ми бачимо багато пожежних автомобілів і бригад, які з’їхалися з усієї України. Зараз осередки займання – в Чорнобильській зоні. Були на нараді, отримали інформацію, що забруднення радіаційного в повітрі немає. Всі вогнища пов’язані з сильним вітром з учорашнього дня. Відкритих осередків (загоряння, – ред.) зараз немає, тління. І потрібно ще кілька днів для того, щоб все згасити”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що на місці інциденту працюють понад тисячу пожежників і близько 150 автомобілів, підключена авіація.

Мер столиці також розповів, що були проведені заміри, які показали, що радіації в повітрі над Києвом немає.

“Всі експерти, пожежні кажуть, що забруднення радіацією повітря немає. Тому всі чутки, які були в Києві, що вітер з Чорнобиля, де є радіація… Ще раз можу сказати: вимірювали дозиметром, починаючи з Києва до Чорнобиля. Отримали інформацію від експертів у Чорнобилі. Можу сказати, що в Києві тільки задимлення і забруднення повітря – в результаті підпалів і диму. Радіації немає“, – наголосив Кличко.

Друзі! Рано вранці поїхав у зону відчудження. Аби побачити та показати вам, чи тривають тут пожежі та чи може загрожувати Києву підвищення радіаційного фону. Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 16 квітня 2020 р.

У своєму Telegram-каналі він написав, що радіаційний фон в зоні відчуження нижче допустимої норми “і становить 0.12 мікрозівертів”.

“За висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира. Поливо-мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтесь вдома і не відкривайте вікна!” – поінформував Кличко.