Про це вона заявила під час онлайнконференції з Байденом.
Клінтон заявила, що зараз США потрібен президент, який згуртував би суспільство, продемонструвавши співчуття і турботу.
“Я бачила, як Джо згуртовує людей. Для мене це момент, коли нам потрібен лідер, президент – такий як Джо Байден”, – заявила вона.
За її словами, Байден готувався до президентства все життя, а сама вона “мала честь” працювати з ним не один рік.
“Я хотіла б додати свій голос до багатьох інших, хто підтримав вас. Я дуже рада бути частиною вашої кампанії – не тільки підтримати вас, але і допомогти висвітлити багато питань, які поставлені на карту на цих президентських виборах”, – заявила Клінтон.
Вона зазначила, що була не тільки колегою Байдена, але і його другом.
“І я можу сказати вам, що хотіла б, щоб він був президентом прямо зараз, але я не зможу дочекатися цього, якщо всі ми не зробимо свою справу”, – додала Клінтон, звертаючись до американців.
Вибори заплановані на 3 листопада 2020 року.
- Як повідомлялося раніше, 8 квітня сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентської гонки в США після серії поразок на праймеріз.
- Після колишній віце-президент США, кандидат в президенти від Демпартії Джо Байден заявив, що сподівається на підтримку з боку прихильників Берні Сандерса.
- 13 квітня стало кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена публічно звинуватили в сексуальному насильстві.