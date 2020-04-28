Про це вона заявила під час онлайнконференції з Байденом.

Клінтон заявила, що зараз США потрібен президент, який згуртував би суспільство, продемонструвавши співчуття і турботу.

“Я бачила, як Джо згуртовує людей. Для мене це момент, коли нам потрібен лідер, президент – такий як Джо Байден”, – заявила вона.

За її словами, Байден готувався до президентства все життя, а сама вона “мала честь” працювати з ним не один рік.

“Я хотіла б додати свій голос до багатьох інших, хто підтримав вас. Я дуже рада бути частиною вашої кампанії – не тільки підтримати вас, але і допомогти висвітлити багато питань, які поставлені на карту на цих президентських виборах”, – заявила Клінтон.

Вона зазначила, що була не тільки колегою Байдена, але і його другом.

“І я можу сказати вам, що хотіла б, щоб він був президентом прямо зараз, але я не зможу дочекатися цього, якщо всі ми не зробимо свою справу”, – додала Клінтон, звертаючись до американців.

Вибори заплановані на 3 листопада 2020 року.