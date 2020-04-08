Сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів у США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Сандерс вже оголосив своїм співробітникам про завершення президентської кампанії.

Рішення завершити передвиборчу кампанію Сандерс прийняв після кількох поразок на праймеріз Демпартії. Його противник – сенатор Джо Байден обійшов Сандерса в ключових штатах, у тому числі у Флориді, Мічигані і Північній Кароліні.

Сандерс фактично був останнім конкурентом іншого представника Демократичної партії, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Припинення кампанії сенатора означає, що тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.

Чи підтримає Сандерс Байдена, не уточнюється. CNN пише, що тепер політик повернеться до штату Вермонт, який він представляє в сенаті.

Вибори в США заплановані на 3 листопада.