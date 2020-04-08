Про це повідомляє телеканал CNN.
Сандерс вже оголосив своїм співробітникам про завершення президентської кампанії.
Рішення завершити передвиборчу кампанію Сандерс прийняв після кількох поразок на праймеріз Демпартії. Його противник – сенатор Джо Байден обійшов Сандерса в ключових штатах, у тому числі у Флориді, Мічигані і Північній Кароліні.
Сандерс фактично був останнім конкурентом іншого представника Демократичної партії, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Припинення кампанії сенатора означає, що тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.
Чи підтримає Сандерс Байдена, не уточнюється. CNN пише, що тепер політик повернеться до штату Вермонт, який він представляє в сенаті.
Вибори в США заплановані на 3 листопада.
- 3 березня колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирував в Каліфорнії.
- Зазначалося, що для того, щоб Берні Сандерс залишався конкурентом для Джо Байдена в битві за висунення на пост президента від Демократичної партії, йому доведеться повторити те, що він зробив чотири роки тому: виграти попередні вибори в Мічигані.
- Сенатор США Елізабет Уоррен оголосила про вихід з боротьби за номінацію на президента США від Демократичної партії.