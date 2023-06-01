Мер Києва Віталій Кличко зреагував на інформацію киян про те, що під час сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці укриття були зачиненими.

Джерело: Telegram-канал Віталія Кличка

За його словами, до поліклініки у Деснянському районі вже виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.

“Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати”, – наголосив Кличко.

Він додав, що всі дії, щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні.

Що передувало?

Під час нічного ракетного обстрілу Києва 1 червня загинуло троє осіб. Серед загиблих – жінка, яка намагались заховатись в укритті. Її чоловік Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

У цей момент біля укриття впали уламки збитої ракети, внаслідок чого його дружина загинула.

ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.