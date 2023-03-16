Колаборант та призначений російськими окупантами так званим "головою Криму" Сергій Аксьонов пропонує позбавляти громадянства людей, які не встають, коли звучить російській гімн, наголошуючи на важливості відродження "СМЕРШу".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК, а також так званий “голова Криму” Сергій Аксьонов у Telegram.

“Я вважаю за необхідне поставити питання про позбавлення громадянства, якщо задокументовано випадок не вставання під гімн Росії. Навіщо тобі громадянство, якщо ти не встаєш, не поважаєш символи держави — прапор, гімн. Давайте в судовому порядку позбавляти громадянства”, — написав Аксьонов.

Крім того, він сказав, що виступає за “відродження СМЕРШу”. Йдеться про “Смерть шпигунам!”. Це назва низки незалежних одна від одної контррозвідувальних організацій у Радянському Союзі під час Другої світової війни.

Причина, на його думку, в тому, що “сьогодні час такий”. Аксьонов сказав, що він іноді бачить, що під час заходів є ті, хто демонстративно не встає під гімн Росії.

“Таких персонажів треба ідентифікувати й матеріали передавати до ФСБ”, — вважає колаборант.

Він назвав небажання вставати під російський гімн “неповагою” та “прямою ворожістю”. За його словами, за такі дії “треба ухвалювати радикальні рішення”.