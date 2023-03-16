Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК, а також так званий “голова Криму” Сергій Аксьонов у Telegram.
“Я вважаю за необхідне поставити питання про позбавлення громадянства, якщо задокументовано випадок не вставання під гімн Росії. Навіщо тобі громадянство, якщо ти не встаєш, не поважаєш символи держави — прапор, гімн. Давайте в судовому порядку позбавляти громадянства”, — написав Аксьонов.
Крім того, він сказав, що виступає за “відродження СМЕРШу”. Йдеться про “Смерть шпигунам!”. Це назва низки незалежних одна від одної контррозвідувальних організацій у Радянському Союзі під час Другої світової війни.
Причина, на його думку, в тому, що “сьогодні час такий”. Аксьонов сказав, що він іноді бачить, що під час заходів є ті, хто демонстративно не встає під гімн Росії.
“Таких персонажів треба ідентифікувати й матеріали передавати до ФСБ”, — вважає колаборант.
Він назвав небажання вставати під російський гімн “неповагою” та “прямою ворожістю”. За його словами, за такі дії “треба ухвалювати радикальні рішення”.
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