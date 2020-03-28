Станом на вечір суботи, 28 березня, в Україні коронавірусом заразилися вже 356 людей. За добу було виявлено 46 нових випадків.

Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.

“Станом на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 46 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Крім того, зафіксовано ще один летальний випадок. Кількість смертей від COVID-19 зросла до 9.

“Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі”, – повідомили в МОЗ.