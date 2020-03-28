Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.
“Станом на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 46 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Крім того, зафіксовано ще один летальний випадок. Кількість смертей від COVID-19 зросла до 9.
“Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі”, – повідомили в МОЗ.
- Станом на ранок 28 березня в Україні було 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.
- Село Комарівка Борзнянського району визнано осередком спалаху коронавірусу COVID-19 у Чернігівській області.
- У Сумах у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19 заборонили виходити з дому без крайньої потреби, а також перебувати на вулиці групами понад двоє осіб.