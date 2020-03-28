У Сумах у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19 заборонили виходити з дому без крайньої потреби, а також перебувати на вулиці групами понад двоє осіб.

Таке рішення ухвалив у суботу виконком Сумської міськради.

“На період із 28 березня і до моменту закінчення карантину на території Сумської міської ОТГ заборонено залишати місце проживання (будинки, квартири, кімнати у гуртожитках, готелях, тощо), крім випадків, коли дозволяється залишати місце проживання”, – йдеться в повідомленні.

Так, дозволені: поїздки на роботу; відвідування аптек і продуктових магазинів; візити до лікаря, до медичних установ у зв’язку зі станом здоров’я або лікуванням домашніх тварин; проведення ритуальних послуг; отримання адміністративних послуг (реєстрація народження дитини, реєстрація місця проживання); ремонт комп’ютерної та побутової техніки. Також дозволено вигулювати тварин тривалістю до 30 хвилин на день; відвідування правоохоронних, судових органів і т.д .; відвідування літніх людей, осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх продовольчими товарами.

При цьому в Сумах заборонено:

• виходити з приміщень (квартир) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);

• користуватися дитячими та спортивними майданчиками;

• перебувати на вулицях групами ніж більше двох осіб (крім необхідності супроводу дорослими дітей, літніх людей, осіб із інвалідністю; перебування в громадському транспорті; пересування групи членів сім’ї; виконання органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування покладених на них функцій; у складі аварійних бригад);

• перебувати на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років – без відома батьків або опікунів;

• перебувати на вулицях дітям віком від 14 до 18 років після 20:00 без супроводу дорослих;

• палити, вживати їжу чи напої в місцях загального користування, в тому числі, в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;

• відвідувати ті об’єкти (установи), робота яких заборонена на час карантину в установленому законодавством порядку.

Особам, які під час карантину перебувають на робочих місцях, також забороняється без крайньої потреби залишати приміщення, де вони працюють. Перед виходом з приміщення їм рекомендується змінювати маски або респіратори.

При виході на вулицю необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу (для дітей – свідоцтво про народження). На вимогу співробітників поліції житель Сум повинен буде пред’явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання і мету, з якою вийшов на вулицю.

На вулиці громадяни мають перебувати на відстані не менше 2 м один від одного (за винятком випадків, зазначених вище).

Вигулювати домашніх тварин на вулицях дозволяється лише на повідцях. При цьому потрібно забезпечити мінімальну відстань у 2 м від своєї тварини до інших тварин і людей.

Аптекам виконавчий комітет Сумської міськради рекомендує перейти на обслуговування населення без входу відвідувачів до торговельних залів.

За порушення правил передбачається притягнення до адміністративної відповідальності.