Кількість випадків COVID-19 в Україні наблизилася до 200

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.
“За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 40 нових випадків”, — йдеться в повідомленні.
Протягом дня нових летальних випадків немає. Загальна кількість смертей від COVID-19 в країні — 5. Також один пацієнт з COVID-19 видужав.
- Вранці 26 березня було відомо про 156 випадки інфікування коронавірусом в Україні. З них 43 зафіксовано за добу.
- У столиці протягом дня зафіксували ще 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед захворілих — 10-річний хлопчик.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- З 28 березня кордон України повністю закриють на в’їзд