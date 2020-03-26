Covid-19 Україна

оновлено 03.27.2020 о 23:02

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Кількість випадків COVID-19 в Україні наблизилася до 200

.Сьогодні кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Україні зросла до 196. За добу діагноз був лабораторно підтверджений у 40 осіб

Четвер, 26 березня 2020, 22:21

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.

“За даними ЦГЗ,  станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 40 нових випадків”, — йдеться в повідомленні.

Протягом дня нових летальних випадків немає. Загальна кількість смертей від COVID-19 в країні — 5. Також один пацієнт з COVID-19 видужав.

Теги: COVID19, коронавірус

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