На засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу було призначено нового тренера жіночої збірної. Ним став іспанець Луїс Кортес.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Президент УАФ та член Виконкому УЄФА Андрій Павелко зазначив, що призначення Кортеса допоможе футболісткам збірної та жіночих клубних команд перейняти найкращий європейський досвід.

“Луїс разом із двома помічниками з Іспанії готові не лише тренувати збірну, а й ділитися своїми знаннями з розвитку жіночого футболу, які вони успішно реалізували в Каталонії. Запрошення фахівця такого рівня, як Луїс Кортес, стане гарним внеском у нашу стратегію розвитку жіночого футболу в Україні”, – додав Андрій Павелко.

Своєю чергою новоспечений іспанський тренер подякував асоціації за віру в нього.

“Чудово усвідомлюю, наскільки цей напрямок є важливим для керівництва асоціації й української футбольної спільноти загалом, і матиму за честь долучитися до його розвитку”, – заявив Луїс Кортес.

Довідка. Луїс Кортес народився в Іспанії. За версією УЄФА він вважається найкращим тренером жіночих команд 2021 року. Із 2009-го по 2021 рік іспанець очолював жіночу команду ФК “Барселона”. У 2021 році Кортес здобув звання найкращого тренера жіночих команд в Іспанії. У цьому ж році він став переможцем жіночої Ліги чемпіонів. В період з 2020 по 2021 рік стає володарем Кубка та Суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, раніше виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України. Пропозицію щодо призначення Петракова головним тренером підтримали одноголосно.