Про це сповіщає Reuters.
Нагадаємо, що 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
Додамо, що на міжнародній конференції в Лондоні зібрано 4,9 мільйона доларів для підтримки Міжнародного кримінального суду в його розслідуванні ймовірних воєнних злочинів в Україні та його роботі з притягнення Путіна до відповідальності за депортацію українських дітей.
Крім того, зауважимо, що Росія планує провести неформальне засідання Ради Безпеки ООН на початку квітня щодо, за її словами, “реальної ситуації” з українськими дітьми, вивезеними до Росії.
- 20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.
- Ордер на арешт Володимира Путіна є “першим пострілом” Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього, заявив провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон.
- #Букви повідомляли, чого очікувати Україні після видачі МКС ордера на арешт Путіна.