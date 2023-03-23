Про це сповіщає Reuters.

Нагадаємо, що 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Як повідомляється, цей крок, своєю чергою, зобов’язує 123 країни-члени суду заарештувати Путіна та передати його до Гааги, якщо президент Росії ступить на їх територію. “Я вважаю, що кожен учасник суду повинен виконати свій обов’язок”, – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання сенатора США Ліндсі Грема, чи заохочуватиме він європейських союзників “здати” Путіна. Зазначено, що Сполучені Штати не є учасниками МКС. Проте президент США Джо Байден наголосив, що ордер “був виправданим”. Варто зазначити, що виданий Путіну ордер на арешт є пожиттєвим

Додамо, що на міжнародній конференції в Лондоні зібрано 4,9 мільйона доларів для підтримки Міжнародного кримінального суду в його розслідуванні ймовірних воєнних злочинів в Україні та його роботі з притягнення Путіна до відповідальності за депортацію українських дітей.