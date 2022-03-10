Російський гонщик Формули-1 Микита Мазепін і його батько Дмитро були включені до санкційного списку Європейського Союзу через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Минулого тижня команда Haas Формули-1 розірвала контракт з Мазепіним і контракт зі своїм титульним спонсором “Уралкалієм”, російським виробником хімічної продукції, який частково належить компанії Дмитра Мазепіна “Уралхім”.

У документі ЄС Дмитро описується як “член найближчого оточення Володимира Путіна”, оскільки його президент РФ запросив на зустріч з 36 іншими бізнесменами, аби обговорити, як санкції вплинуть на Росію.

“За даними компанії [Уралхім], вона є найбільшим виробником аміачної селітри, а також другим за величиною виробником аміаку та азотних добрив в Росії. Таким чином, Дмитро Мазепін залучений до секторів економіки, які забезпечують значне джерело доходів уряду Російської Федерації, відповідального за анексію Криму та дестабілізацію України”, — йдеться в документі ЄС.

Варто зазначити, що Микита Мазепін отримав місце в Haas на сезон Формули-1 2021 завдяки спонсорській підтримці команди “Уралкалієм” і в заяві в соціальних мережах сказав, що “дуже розчарований” рішенням розірвати контракт.

У документі ЄС Дмитро описується як “головний спонсор діяльності свого сина у команді Haas Формулі-1”.

У заяві, оприлюдненій у середу, в “Уралкалії” назвали рішення Haas розірвати контракт “необґрунтованим” і заявили, що вимагатимуть відшкодування збитків й суми, яку вони заплатили команді за майбутній сезон 2022 року.

“Оскільки більша частина спонсорського фінансування на сезон 2022 року вже була передана Haas, і враховуючи, що команда розірвала спонсорську угоду перед першими перегонами сезону 2022 року, Haas таким чином не виконав свої зобов’язання перед “Уралкалієм” у цьому році”, — зауважується у заяві.

Також Мазепін наголосив, що “Уралкалій” має вимагати негайного відшкодування сум, отриманих Haas. Відшкодування від Haas і залишок спонсорського фінансування “Уралкалію” на 2022 рік будуть використані для фонду підтримки спортсменів “Ми змагаємося як один”.

ДОВІДКА. Фонд “Ми змагаємося як один” був запущений Мазепіним після його звільнення з Haas і має на меті допомогти іншим російським спортсменам, які були виключені зі свого спорту, починаючи з російських паралімпійців, відправлених додому з Ігор у Пекіні.