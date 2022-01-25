Нардеп Артем Дмитрук прийшов на земельну комісію Одеської міськради у супроводі поліції. Між учасниками трапилася бійка, зокрема через заяву, що засідання є нелегітимним і порушує норми законодавства.

Про ситуацію розповів Артем Дмитрук в Instagram.

Комісія з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних відносин перед конфліктом тільки встигла розпочатися. На ній були присутні чотири з шести членів, а голова зборів від промерської партії “Довіряй Ділам” Сергій Страшний лише перейшов до порядку денного.

Тоді прийшов народний депутат Артем Дмитрук у супроводі понад десяти правоохоронців, зокрема поліції діалогу. Між учасниками відбулася бійка, відео засідання зупинили, а потім сховали і наразі воно недоступне. Нардеп заявив, що нинішній склад порушує пропорційно-квотний принцип: у складі три представники партії мера Геннадія Труханова, інших фракцій — по одній.

Крім того, на комісію не пускали журналістів. Як додали в одеському “7 каналі” охоронці заявили, що посвідчення журналіста та паспорт в “Дії” не є документами для ідентифікації особи.

На земельній комісії вирішуються питання по містобудуванню, розміщенню малих архітектурних форм, малий дизайн, охорона об’єктів культурної спадщини тощо. Наприкінці 2021 року комісію ліквідували й реорганізували, але її склад майже не змінився. Фактично нею керує віцемер Олег Бриндак, якого підозрюють в налагодженні схеми по спричиненню Одесі збитків на 689 мільйонів гривень на земельних махінаціях. Підозрюваним виступає мер Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник і ще 13 осіб. Інші учасники неодноразово ставали фігурантами кримінальних справ.

Додамо, що народного депутата вилучили з фракції “Слуги народу” у листопаді 2021 року.