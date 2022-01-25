Про ситуацію розповів Артем Дмитрук в Instagram.
Комісія з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних відносин перед конфліктом тільки встигла розпочатися. На ній були присутні чотири з шести членів, а голова зборів від промерської партії “Довіряй Ділам” Сергій Страшний лише перейшов до порядку денного.
Тоді прийшов народний депутат Артем Дмитрук у супроводі понад десяти правоохоронців, зокрема поліції діалогу. Між учасниками відбулася бійка, відео засідання зупинили, а потім сховали і наразі воно недоступне. Нардеп заявив, що нинішній склад порушує пропорційно-квотний принцип: у складі три представники партії мера Геннадія Труханова, інших фракцій — по одній.
Крім того, на комісію не пускали журналістів. Як додали в одеському “7 каналі” охоронці заявили, що посвідчення журналіста та паспорт в “Дії” не є документами для ідентифікації особи.
На земельній комісії вирішуються питання по містобудуванню, розміщенню малих архітектурних форм, малий дизайн, охорона об’єктів культурної спадщини тощо. Наприкінці 2021 року комісію ліквідували й реорганізували, але її склад майже не змінився. Фактично нею керує віцемер Олег Бриндак, якого підозрюють в налагодженні схеми по спричиненню Одесі збитків на 689 мільйонів гривень на земельних махінаціях. Підозрюваним виступає мер Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник і ще 13 осіб. Інші учасники неодноразово ставали фігурантами кримінальних справ.
Додамо, що народного депутата вилучили з фракції “Слуги народу” у листопаді 2021 року.
- Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань депутатської етики рекомендував парламенту створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування проти мера Одеси Геннадія Труханова.
- Мера Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох людей вважають причетними до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Їм оголосили про підозру.
- Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі. Мера відпустили після внесення застави у 30 мільйонів гривень.