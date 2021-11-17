Корпорація Meta презентувала новий пристрій, який імітує відчуття роботи з реальними об’єктами у віртуальному світі - тактильні рукавиці.

Про це повідомили на сайті корпорації Meta.

Як сповіщалось, 28 жовтня засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія змінить назву на Meta.

Він репрезентував новий логотип у вигляді символу нескінченості, який об’єднує соцмережі Facebook з Instagram та месенджер WhatApp, що належать корпорації. Цей крок спричинений тим, що Цукерберг планує змінити філософію компанії. Тепер вона, за словами засновника Facebook, увійде до “наступного цифрового виміру, який об’єднує розрізнені цифрові світи у метавсесвіт”.

Концепція метавсесвіту Марка Цукерберга та його команди має об’єднати програми та пристрої доповненої реальності. Так, у віртуальному світі Цукерберга ми щоранку обиратимемо вбрання у віртуальній шафі та добиратимемо аватари.

Тепер стало відомо, що команда Цукерберга працює над розробкою гаптичних рукавичок. Це дасть користувачеві відчуття, що імітують текстуру, тиск, відбрацію реальних об’єктів, навіть якщо об’єкт повністю цифровий.

Наразі дослідження знаходиться на ранніх етапах, однак мета корпорації полягає в тому, щоб поєднати рукавички з гарнітурою віртуальної реальності, щоб зробити цифровий світ більш реалістичним.

“Виготовлення цих рукавичок є складним завданням, яке вимагає винайти абсолютно нові області наукових досліджень. За останні сім років команда просунула взаємодію людини та комп’ютера вперед у десятках дисциплін, створивши нові прориви, щоб зробити тактильні рукавички реальністю”, – пояснили у корпорації.

Таку рукавичку розробляють вже кілька років, адже вона потребує сотні крихітних двигунів по всій руці, які рухаються узгоджено таким чином, щоб користувач відчував, що він торкається віртуального об’єкта. Тому ця частина метавсесвіту є однією з найскладніших, довгострокових та найбільш ризикованих.

Директор науково-дослідницького відділу лабораторій Meta Reality Labs Шон Келлер сказав, що ці дослідження є “відривом від минулого”.

“Ми дізнаємося, як люди сприймають відчуття дотику та як вони виконують завдання. Ми з’ясовуємо, як підігнати всю різноманітність форм і розмірів людських рук, зберігаючи при цьому механічне зчеплення з користувачем. Ми розсуваємо межі можливого за допомогою м’якої робототехніки та інструментальних систем відстеження. І ми винаходимо абсолютно нові м’які матеріали та технології виробництва — це чистий відрив від минулого”, – наголосив він.