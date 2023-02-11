Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Черняка.
Представник ГУР заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона “намагається знайти слабкі місця в обороні України”. Проте, Андрій Черняк наголосив, що за інформацією розвідки, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій.
За його словами, головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України. Крім того, Андрій Черняк зауважив, що у Росії не вистачає високоточної зброї.
“РФ стикається з браком високоточної зброї й попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80% високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається”, – підкреслив представник ГУР.
А також додав, що у той час, як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що “Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні”.
- За даними ГУР МОУ російський ракетний “бліцкриг” провалився, але Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, адже в них є ще багато застарілого озброєння.
- Жодних стратегічних завдань та цілей, які президент Росії Володимир Путін оголошував на початку повномасштабного вторгнення в Україну – не досягнуто.
- У розвідці Канади зауважили, що Росія часто проєктує труднощі своєї армії на Збройні сили України, а тому заява РФ про те, що в України найближчими тижнями закінчаться боєзапаси може свідчити, що саме російська армія має з цим серйозні труднощі.