Російська Федерація не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Черняка.

Представник ГУР заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона “намагається знайти слабкі місця в обороні України”. Проте, Андрій Черняк наголосив, що за інформацією розвідки, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій.

За його словами, головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України. Крім того, Андрій Черняк зауважив, що у Росії не вистачає високоточної зброї.

“РФ стикається з браком високоточної зброї й попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80% високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається”, – підкреслив представник ГУР.

А також додав, що у той час, як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що “Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні”.