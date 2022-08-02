Комісія із закордонних справ Сейму Латвії підтримала проєкт резолюції щодо визнання РФ державою, яка підтримує тероризм. В ухваленій у вівторок, 2 серпня, заяві члени комісії закликають країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних віз громадянам РФ та РБ.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

У заяві наголосили, що протягом багатьох років РФ підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації у різний спосіб — прямо і побічно.

Депутати назвали Москву найбільшим постачальником зброї режиму Башара Асада в Сирії та нагадали про звинувачення РФ в отруєнні родини Скрипалів у Великій Британії та катастрофі малайзійського літака MH-17 над Донбасом у 2014 році.

“Зараз Росія обрала аналогічну — жорстоку, аморальну і незаконну — тактику в Україні, використовуючи неточну та заборонену міжнародною спільнотою зброю та боєприпаси, навмисно завдаючи ударів по цивільних особах та громадських місцях. Тим самим вона завдає не лише величезних фізичних збитків, а й прагне деморалізувати та залякати українське суспільство”, – заявив голова комісії Сейму із закордонних справ Ріхардс Колс.

Колс пояснив, що РФ використовує страждання та залякування як інструмент окупації України.

У заяві також зазначили, що після початку повномасштабної війни в Україні 12 млн її громадян були змушені залишити свої будинки, понад 5 млн — свою країну. Депутати також нагадали про звірячі злочини російських військових щодо цивільного населення України, масові утримання мирних жителів у фільтраційних центрах та масові депортації. Крім того, у заяві вказується на завдання російськими силами удару по порту Одеси менш ніж через добу після підписання угоди про вивезення морським шляхом українського продовольства. Тим самим Москва “продемонструвала неповагу до своїх зобов’язань, міжнародного порядку та його інститутів, а також навмисно продовжила поглиблювати глобальну продовольчу кризу, яка спричинить голод та страждання у всьому світі”, впевнені автори заяви.

Вони переконані, що РФ використовує страждання та залякування як інструмент окупації України, за допомогою якого вона намагається деморалізувати український народ та українську армію, а також паралізувати українську державу.

Натомість Сейм Литви ще у травні визнав російське військове вторгнення в Україну геноцидом, а саму РФ – державою, яка підтримує тероризм. Наприкінці липня газета The New York Times написала, що двопартійна група членів Палати представників США представила акт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. У разі прийняття американським Конгресом та підписання закону — захід дозволить обійти опір держсекретаря США Ентоні Блінкена і включити РФ до переліку, до котрого вже входять Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.