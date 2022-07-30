Латвія закликала ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

Голова МЗС Латвії засудив вбивство українських військовополонених в Оленівці та “звірства, вчинені російськими військовими”.

“Я засуджую жорстокі вбивства українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці та безперервні звірства, які російські військові чинять проти України. ЄС повинен вважати Росію державою-спонсором тероризму, я повторюю пропозицію ввести заборону на туристичні візи ЄС для громадян РФ”, — йдеться в повідомленні міністра.

I condemn brutal murder of Ukrainian POWs by Russian Armed Forces in #Olenivka and ongoing atrocities committed by the Russian military against #Ukraine. #EU must consider #Russia as state sponsor of terrorism, I reiterate proposal to impose EU tourist visa ban for 🇷🇺 citizens — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 30, 2022

Що означатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму?

Якщо Держдеп США визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, на неї чекає низка нових суворих обмежень.

Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про:

заборону на постачання зброї (експорт та продаж)

контроль за експортом товарів подвійного призначення

заборону на економічну допомогу

відмова у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму

санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму

замороження власності держави-спонсора тероризму

іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляється від співпраці з державами-спонсорами тероризму)

ДОВІДКА. Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.