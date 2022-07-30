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Латвія закликала ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму

У латвійському уряді закликають Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму. 

Неділя, 31 липня 2022, 00:22
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Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

Голова МЗС Латвії засудив вбивство українських військовополонених в Оленівці та “звірства, вчинені російськими військовими”.

“Я засуджую жорстокі вбивства українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці та безперервні звірства, які російські військові чинять проти України. ЄС повинен вважати Росію державою-спонсором тероризму, я повторюю пропозицію ввести заборону на туристичні візи ЄС для громадян РФ”, — йдеться в повідомленні міністра.

Що означатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму?

Якщо Держдеп США визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, на неї чекає низка нових суворих обмежень.

Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про:

  • заборону на постачання зброї (експорт та продаж)
  • контроль за експортом товарів подвійного призначення
  • заборону на економічну допомогу
  • відмова у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму
  • санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму
  • замороження власності держави-спонсора тероризму
  • іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляється від співпраці з державами-спонсорами тероризму)

ДОВІДКА. Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.

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