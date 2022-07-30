Латвія закликала ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.
Голова МЗС Латвії засудив вбивство українських військовополонених в Оленівці та “звірства, вчинені російськими військовими”.
“Я засуджую жорстокі вбивства українських військовополонених російськими збройними силами в Оленівці та безперервні звірства, які російські військові чинять проти України. ЄС повинен вважати Росію державою-спонсором тероризму, я повторюю пропозицію ввести заборону на туристичні візи ЄС для громадян РФ”, — йдеться в повідомленні міністра.
I condemn brutal murder of Ukrainian POWs by Russian Armed Forces in #Olenivka and ongoing atrocities committed by the Russian military against #Ukraine. #EU must consider #Russia as state sponsor of terrorism, I reiterate proposal to impose EU tourist visa ban for 🇷🇺 citizens
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 30, 2022
Що означатиме визнання РФ державою-спонсором тероризму?
Якщо Держдеп США визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, на неї чекає низка нових суворих обмежень.
Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про:
- заборону на постачання зброї (експорт та продаж)
- контроль за експортом товарів подвійного призначення
- заборону на економічну допомогу
- відмова у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму
- санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму
- замороження власності держави-спонсора тероризму
- іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляється від співпраці з державами-спонсорами тероризму)
ДОВІДКА. Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.
- 28 липня 2022 року Сенат США схвалив резолюцію, якою закликав держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.
- Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.
- 23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з міжнародних відносин підтримав резолюцію з закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.
- Пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.
- Також Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. За проголосували 344 народних депутати.