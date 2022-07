Латвія закликала ЄС визнати РФ державою-спонсором тероризму

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

Голова МЗС Латвії засудив вбивство українських військовополонених в Оленівці та “звірства, вчинені російськими військовими”.

I condemn brutal murder of Ukrainian POWs by Russian Armed Forces in #Olenivka and ongoing atrocities committed by the Russian military against #Ukraine. #EU must consider #Russia as state sponsor of terrorism, I reiterate proposal to impose EU tourist visa ban for 🇷🇺 citizens

