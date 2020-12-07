Комітет з питань екологічної політики та природокористування підтримав доопрацьований законопроєкт щодо заборони пластикових пакетів.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, в листопаді минулого року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 2051-1, що пропонує заборонити пластикові пакети.

В липні законопроєкт підготовлений до другого читання, проте його передали на доопрацювання.

В листопаді законопроєкт скерували на повторне друге читання. Тепер його було розглянуто та підтримано профільним комітетом — комітетом з питань екологічної політики та природокористування.

“За результатами розгляду Комітет вирішив прийняти зазначений законопроєкт в повторному другому читанні та в цілому“, — зазначено на сайті комітету.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський в Facebook зазначив, що голова профільного комітету Олег Бондаренко проситиме парламент включити цей законопроєкт у порядок денний наступного тижня.

Які обмеження пропонуються?

Цим законопроєктом пропонується заборонити продаж легких та надлегких пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мікрометрів.

Крім цього пропонується заборона на продаж оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

Пластикові пакети, які не відповідають цим вимогам, підлягають утилізації коштом суб’єкта господарювання, який їх закупив.

Обмеження не будуть поширюватися на біорозкладні пакети, а також пакети, які використовуються для пакування і (або) транспортування свіжої риби і м’яса (однак їхній розмір обмежено — лише до 225х345х450 мм).

Також обмеження не стосуватимуться пакетів для сипучих продуктів та льоду, для яких вони є первинним пакованням.

Штрафи

За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів пропонується ввести штрафи на суму від 1700 до 3400 гривень за перше порушення та від 3400 до 8500 гривень за повторне.

За поширення таких пакетів пропонують штрафувати на 8500 — 17000 гривень, а за повторне порушення — від 17000 до 34000.

Раніше розглядалося введення вказаних обмежень з 1 січня 2022 року, чи буде переглянуто цю дату — наразі невідомо.