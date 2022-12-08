Комітет Сенату США ухвалив резолюцію про визнання дій РФ у війні в Україні "геноцидом проти українського народу". Тепер очікується, що документ винесуть на загальне голосування до Сенату.

Про це йдеться у відповідному документі.

“Путін своїми діями й словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета — знищити існування українського народу”, — сказав автор законодавчої ініціативи сенатор Джим Ріш, додавши, що на власні очі бачив жорстокість росіян в Київській області.

За його словами, резолюція засуджує активний геноцид проти українського народу, закликає уряд США співпрацювати з нашими союзниками, щоби запобігти майбутнім актам геноциду, а також підтримує розслідування, щоби притягнути за злочини РФ до відповідальності.

Крім того, у документі підтримується створення трибуналу та проведення міжнародного кримінального розслідування дій росіян. Водночас президента США закликали застосувати санкції Глобального Акту Магнітського проти відповідальних за геноцид російських керівників.

Вчинені російськими військами злочини під керівництвом влади РФ, відповідають таким критеріям геноциду згідно зі статтею II Конвенції про геноцид:

навмисні й регулярні вбивства цивільних осіб, зокрема випадкових перехожих, а також цілеспрямовані обстріли будинків, шкіл, лікарень тощо;

заподіяння українцям серйозних тілесних або психічних ушкоджень, зокрема через навмисні удари по коридорах гуманітарної евакуації та широкомасштабне та систематичне сексуальне насильство проти українських жінок, дітей та чоловіків;

навмисне створення умов життя, розрахованих на фізичне знищення українського народу повністю або частково, а саме: масове знищення сіл та міст, які залишилися без їжі, води, житла, електроенергії, знищення сільськогосподарських угідь та обладнання, мінування тисяч акрів придатних для використання полів та блокуванням доставлення гуманітарної продовольчої допомоги, що спричинює голодування тощо;

запобігання народжуваності серед українського народу, а саме повсюдні та умисні обстріли пологових будинків і позбавлення умов, що сприяють вихованню дітей;

насильницьке масове переміщення мільйонів українських цивільних осіб, зокрема сотень тисяч дітей, до РФ або на території, контрольовані РФ.

У резолюції наголошується, що задокументовані та доведені умисні злочини проти українців з ознаками геноциду поєднуються із заявами російської влади, демонструючи намір до цих злочинів на державному рівні.

Після ухвалення проєкту резолюції документ винесуть на загальне голосування до Сенату. Втім, доки дата розгляду не визначили.

Співавторами документа є сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Мериленд Бен Кардін.

Також документ підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Зокрема, демократ Ричард Блюменталь, республіканець Роб Портман, демократка Джин Шахін, республіканець Ліндсі Ґрем та інші.