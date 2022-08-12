На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують виготовляти не лише ударні безпілотники Bayraktar TB2, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı та реактивні надзвукові Bayraktar Kizilelma.

Про це розповів генеральний директор Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю фонду “Повернись живим”.

“Bayraktar TB2 та Bayraktar Akıncı знаходяться у серійному виробництві. Ми підписали експортні контракти на нього з різними країнами. На Bayraktar TB2 у нас є експортні контракти із 22 різними країнами. Зараз ми працюємо над проєктом безпілотного винищувача, який є дуже новим, і ми повністю його фінансуємо. Це, фактично, буде новий рівень на арені безпілотних систем”, – розповів Халук Байрактар.

Він зазначив, що у проєкті Akıncı та безпілотного винищувача компанія дуже тісно співпрацює з Україною. Адже Україна є однією з небагатьох країн, які мають технології для двигунів, тому у неї є дуже хороші та ефективні двигуни, а тісна координація та співпраця, своєю чергою, допомагає українським двигунам зайняти своє місце на ринку БПЛА.

Також він додав, що безпілотні винищувачі будуть оснащені двома типами українських двигунів.

“Ми бачимо Україну своїм стратегічним партнером. У нас є довгострокові плани щодо проєктів з Україною, і у нас було багато проєктів насправді. Baykar розпочав в Україні будівництво заводу, дослідницького центру та центру передового виробництва, де ми хочемо виробляти всі системи. Не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення — усе, що ми робимо тут. У нас було таке бачення. У зв’язку з цим наші інвестиційні плани просуваються безпосередньо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проєкту”, – зазначив гендиректор Baykar.

Також він зауважив, що незабаром компанія хоче розпочати реальні інвестиції. Адже вже є структура — ​​компанія в Україні, вже є технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України. Зараз компанія планує зробити Україну виробничою базою.

“Отже, оскільки дві платформи використовують українські двигуни, Україна стане місцем, де ви робите двигуни, платформи та інші підсистеми в одній країні. Ми вважаємо, що це буде дуже стратегічне досягнення, яке принесе користь не лише Україні, а й Туреччині. Це також виведе наші відносини на набагато вищий рівень”, – підсумував Халук Байрактар.

Окрім того, він висловив підтримку Україні й сказав: “Ми хочемо, щоб ця повномасштабна війна закінчилася, а Україна продовжила прогрес під власним суверенітетом і рухалася вперед мирним шляхом”.