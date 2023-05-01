Про це повідомляють “Схеми”.

Фрідман, через консорціум “Альфа-груп”, є співвласником страхової групи “АльфаСтрахование”, одним із найбільших замовників послуг якої за останні п’ять років є Росгвардія, що заплатила близько 280 млн рублів (130 млн грн).

Примітно, що компанія продовжила надавати послуги росгвардійцям після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що компанія Фрідмана застрахувала автомобілі військової частини, що підпорядковується безпосередньо Головному управлінню спеціальних програм президента РФ Володимира Путіна.

У 2022 році компанія страхувала автопарк підрозділів Росгвардії в Калузькій, Воронезькій, Брянській та Тульській областях. Декілька застрахованих КАМАЗів із військовою символікою помітили у 2022 році на знімках колон, які поверталися з України до РФ.

Зокрема, “АльфаСтрахование” надавала послуги військовій частині № 5598 Росгвардії — це 26 загін спецпризначення “Барс”. За даними української розвідки саме ці бійці у березні 2022 року брали участь у наступі.

Також “АльфаСтрахование” застрахувала транспорт Головного управління МВС РФ в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Журналісти зафіксували автомобілі на відео з тимчасово окупованого Маріуполя.

Окрім цього, розслідування виявило, що послуги компанії поширюються і на службовий транспорт військовослужбовців, які відповідають за особисту безпеку Путіна.

Своєю чергою, Фрідман заявив, що вийшов з усіх органів управління російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

Натомість у Мін’юсті повідомили, що така співпраця може бути підставою для конфіскації активів Михайла Фрідмана в Україні на користь держави. В Україні Фрідман володіє “Київстаром”, “Альфа-банком” (нині “Сенс-банк”), “Моршинською”.