Про це повідомляють “Схеми”.
Фрідман, через консорціум “Альфа-груп”, є співвласником страхової групи “АльфаСтрахование”, одним із найбільших замовників послуг якої за останні п’ять років є Росгвардія, що заплатила близько 280 млн рублів (130 млн грн).
Примітно, що компанія продовжила надавати послуги росгвардійцям після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Зазначається, що компанія Фрідмана застрахувала автомобілі військової частини, що підпорядковується безпосередньо Головному управлінню спеціальних програм президента РФ Володимира Путіна.
У 2022 році компанія страхувала автопарк підрозділів Росгвардії в Калузькій, Воронезькій, Брянській та Тульській областях. Декілька застрахованих КАМАЗів із військовою символікою помітили у 2022 році на знімках колон, які поверталися з України до РФ.
Зокрема, “АльфаСтрахование” надавала послуги військовій частині № 5598 Росгвардії — це 26 загін спецпризначення “Барс”. За даними української розвідки саме ці бійці у березні 2022 року брали участь у наступі.
Також “АльфаСтрахование” застрахувала транспорт Головного управління МВС РФ в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Журналісти зафіксували автомобілі на відео з тимчасово окупованого Маріуполя.
Окрім цього, розслідування виявило, що послуги компанії поширюються і на службовий транспорт військовослужбовців, які відповідають за особисту безпеку Путіна.
Своєю чергою, Фрідман заявив, що вийшов з усіх органів управління російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.
Натомість у Мін’юсті повідомили, що така співпраця може бути підставою для конфіскації активів Михайла Фрідмана в Україні на користь держави. В Україні Фрідман володіє “Київстаром”, “Альфа-банком” (нині “Сенс-банк”), “Моршинською”.
“Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії та підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів. Механізм буде виглядати так – ми зв’яжемося з правоохоронцями, щоб вони змогли підтвердити цю інформацію процесуально і щоб ми могли це надати суду” – зазначив міністр Денис Малюська.
- Російський “Альфа-банк” у 2022 році зазнав рекордних збитків у 117,1 мільярда рублів (1,44 мільярда доларів). Це – наслідок санкцій, які були введені проти РФ внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.
- Звернення з проханням зняти санкції з російського мільярдера та співвласника “Альфа-груп” Михайла Фрідмана підписав, серед інших, виконавчий директор ФБК (російського Фонду боротьби з корупцією) Володимир Ашурков ще у квітні 2022 року.
- Протягом року повномасштабної російсько-української війни в Україні 23 найбагатші росіяни втратили 20% своїх статків. Йдеться про 67 мільярдів доларів.