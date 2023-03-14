Про це повідомляє видання Financial Times.
Раніше листи на підтримку співзасновника Альфа-банку Михайла Фрідмана написали щонайменше два керівники російського Фонду боротьби з корупцією (ФБК), який визнаний екстремістською організацією в Росії, пише Financial Times.
Крім голови правління Леоніда Волкова, який внесений до реєстру “іноагентів” у РФ, з проханням зняти санкції з Фрідмана до посадовців ЄС звертався виконавчий директор фонду, російський політик Володимир Ашурков.
За даними FT, він відправив листа на підтримку Фрідмана ще у квітні минулого року. Втім, сам політик цю інформацію не коментував.
До переходу до ФБК Ашурков працював директором контролю за управлінням активами в “Альфа-груп”. Як розповідав Фрідман, у 2012 році він попросив Ашуркова залишити компанію через його роботу з російським борцем з корупцією та колишнім кандидатом в президенти Олексієм Навальним.
Скандал навколо листів на підтримку Фрідмана, відправлених чи підписаних відомими російськими опозиціонерами, стався минулого тижня. Тоді Волков заявив, що “бере паузу у своїй публічній суспільно-політичній діяльності” та роботі у ФБК.
Також у жовтні Волков відправив на ім’я голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля звернення, в якому як керівник фонду, закликавши представників ЄС провести “окреме обговорення санкцій щодо так званих “олігархів”, великих підприємців, які не входять до складу уряду”.
“Кейс корпорації “Альфа-груп”, серед іншого, спонукав нас написати цей лист”, – говорилося наприкінці звернення, за яким слідував додаток з описом заслуг та досягнень Михайла Фрідмана та його бізнес-партнерів Петра Авена, Олексія Кузьмичова та Германа Хана.
Також як зазначило FT, звернення на захист Фрідмана написав і політик Ілля Яшин, який внесений до реєстру “іноагентів”.
Видання зауважило, що листів було два. Другий вже був написано вже з колонії.
Відповідний лист з підписами поширив російський журналіст, головний редактор, співвласник і ведучий передач радіостанції “Эхо Москвы” Олексій Венедиктов у Telegram.
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