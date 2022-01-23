Компанія Ілона Маска Neuralink шукає спеціаліста по контролю вживлення чіпів і розв'язуванні питань з американськими регуляторами. Раніше винахідник заявляв, що його фірма сподівається імплантувати мозкові чіпи людям вже у 2022 році.

Про це повідомило американське агентство Bloomberg.

Фахівець буде тісно співпрацювати з провідними інженерами та докторами стосовно практики найінноваційніших методів. В описі посади йдеться, що спеціаліст створить та очолить команду, яка буде займатися клінічними дослідженнями й відповідно контролювати їхню роботу на дотримання правил.

Для чого Neuralink планує вживляти чіпи людям

Компанія розробила імплантат зокрема для лікування людей, особливо тих, хто страждає на неврологічні захворювання. Апарт дозволить контролювати гормони для боротьби з депресією і буде стимулювати мозок працювати ефективніше. Надалі Neuralink планують застосовувати, щоб повертати рухливість кінцівкам, боротися зі спалахами гніву, лікувати травми головного мозку тощо.

Компанія заявляє, що операції по вживленню чіпів будуть роботизовані й не складніше, ніж лазерна корекція зору. Сам імплантат схожий на монету розміром 23×8 мм, тому досить компактний. З нього інформація передається із мегабітовою швидкістю та радіусом дії до десяти метрів. Батарея заряджається вночі магнітним зарядним пристроєм, аби заряду вистачило на цілий день.

У 2021 році компанія представила відео, де мавпу з імплантованим чіпом навчили грати у відеогру. У результаті дослідження мавпа керувала курсором “силою думки”. Планується, що це допоможе паралізованим людям користуватися смартфонами та іншими ґаджетами.

Однак варто зазначити, що тестування на людях переносили двічі. Вперше про намір імплантувати чіпи людям Ілон Маск заявив у 2019 році.