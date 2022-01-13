Трансляцію події забезпечить компанія SpaceX.
Супутник має стати першим за останні 10 років українським апаратом дистанційного зондування Землі.
“Січ-2-30” виготовлено конструкторським бюро “Південне” (місто Дніпро) для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих.
Окрім того, за допомогою нього можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.
Місяць тому, 8 грудня 2021 року супутник вирушив з аеропорту “Бориспіль” до США, в космічний центр імені Кеннеді для підготовки до запуску.
Довідка. Супутник розроблявся під назвою “Січ-2-1”, потім він був перейменований у “Січ-2-30”, оскільки його планували запустити до 30-річчя незалежності України. Супутник є дещо покращеною версією Січ-2, який, був дещо доробленою версією EgyptSat-1. Маса супутника – 180 кг.
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