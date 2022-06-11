Компанія Rolls-Royce, що спеціалізується на випуску автомобілів класу люкс, надала Міністерству охорони здоров’я України два надпотужні генератори.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Один такий генератор може забезпечити роботу не лише однієї будівлі, але й всіх корпусів, якщо це велика лікарня.

Наразі генератори вже розподілили та відправили до закладів охорони здоров’я. Наприклад один з них вже знаходиться у Київській обласній лікарні.

Інший генератор призначений для Миколаєва, там він буде забезпечувати роботу закладу в непередбачуваних та надзвичайних ситуаціях.

Таку підтримку Україні надала компанія Rolls-Royce разом з італійською компанією-партнером Perin. Також до допомоги долучилося німецько-українське товариство “Рейн-Некар”, яке взяло на себе доставлення вантажу в Україну.