Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Один такий генератор може забезпечити роботу не лише однієї будівлі, але й всіх корпусів, якщо це велика лікарня.
Наразі генератори вже розподілили та відправили до закладів охорони здоров’я. Наприклад один з них вже знаходиться у Київській обласній лікарні.
Інший генератор призначений для Миколаєва, там він буде забезпечувати роботу закладу в непередбачуваних та надзвичайних ситуаціях.
Таку підтримку Україні надала компанія Rolls-Royce разом з італійською компанією-партнером Perin. Також до допомоги долучилося німецько-українське товариство “Рейн-Некар”, яке взяло на себе доставлення вантажу в Україну.
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