Компанія SAP безоплатно надасть близько 1000 ліцензій на програмне забезпечення для військових потреб Міністерства оборони України.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві зазначили, що у 2022 році SAP безоплатно надала українським клієнтам підтримку програмного забезпечення та хмарних сервісів на суму понад 30 мільйонів євро. Протягом першого кварталу 2023 року ними зможуть також користуватися безоплатно.

Крім цього, SAP надасть близько 1000 ліцензій на програмне забезпечення для військових потреб Міністерства оборони України.

Також SAP підтримала цифрову блокаду РФ і поступово виходить з Росії. Наступний крок – припинення надання ІТ-послуг з консалтингу російським клієнтам з 8 січня 2023 року. З цього дня підтримка та обслуговування теж суттєво обмежені.

Водночас SAP підтримує ініціативи українського уряду, зокрема “діджитал-лендліз”. Також SAP Україна нещодавно стала резидентом “Дія.City”.

У Мінцифрі наголосили, що з початку повномасштабної війни SAP надала відкритий доступ до SAP Ariba Discovery. Це допомогло забезпечити надходження основних гуманітарних товарів до України.

Окрім цього, компанія SAP передала провідні хмарні рішення для закупівель неурядовій організації Enkidu Global, яка об’єдналася з Державним підприємством “Медичні закупівлі України”. Це забезпечило швидку та ефективну закупівлю ліків та медичного обладнання для мільйонів українців, які потребують допомоги.

“Співпраця з міжнародними компаніями є важливим елементом побудови цифрової стійкості та формування України як цифрової держави. Ми вдячні партнерам за фінансову і технологічну підтримку, які отримуємо у цей надскладний час. Зокрема, за надані безоплатні ліцензії, підтримку ІТ-галузі та ініціативи Мінцифри Digital4Freedom. Україна зараз – це найкращий майданчик для тестування найновітніших технологій не просто в теорії, а на практиці”, – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Довідково. SAP – один із провідних світових виробників програмного забезпечення для управління бізнес-процесами, що розробляє рішення, які сприяють ефективній обробці даних і інформаційному потоку між організаціями.