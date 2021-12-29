Ізраїльська харчова компанія SavorEat запустила виготовлення гамбургерів на рослинній основі. Це одна одна з перших компаній, яка використовує технологію 3D-друку для приготування їжі.

Про це повідомляє британська агенція Reuters.

Зазвичай веганські бургери від таких виробників, як Impossible Foods чи Beyond Meat, заморожують, а потім готують на грилі.

Однак, SavorEat виготовляє бургери за допомогою автономного 3D-принтера з трьома картриджами, які містять масла та інші інгредієнти. Клієнти можуть обрати, скільки жиру та білка вони хочуть у кожному гамбургері. Його приготування займає близько шести хвилин.

Це поєднання інновацій альтернативного м’яса та цифрового виробництва, де ми також можемо готувати продукт”, – зазначила Рейчелі Візман, виконавчий директор SavorEat. Вона також додала, що бургери виготовляються з комбінації білка картоплі та нуту та гороху.

Як стверджує Reuters, попит на альтернативне м’ясо зріс за останні роки. Разом з тим стартапи, що спеціалізуються на виготовленні альтернативного білка зібрали понад 3 мільярди доларів у 2020 році.

SavorEat фінансується ізраїльськими установами, чиї акції котуються в Тель-Авіві.

Компанія також уклала угоду з Sodexo про продаж веганських гамбургерів в університетах США.

Зростає сегмент людей, яких називають “флекситеріанцями” — людей, які активно намагаються шукати альтернативи, щоб зменшити споживання м’яса”, — сказав Візман.

Одед Шосейов, голова та передовий науковий співробітник SavorEat, сказав, що компанія також працює над рослинною версією ковбаси для сніданку зі свинини для ринку США.