Про це він поінформував у коментарі журналістам в кулуарах Парламенту, повідомляють #Букви.

“У цих плівках (аудіозаписах нібито з кабінету Гончарука, – ред.) не було ніякої корупції, ніякого “схематозу”, ніякого порушення закону. Я думаю, що це просто між президентом і прем’єром. Я вважаю, що це мужній крок (заява Гончарука про відставку, – ред.). Зараз просто будемо чекати, яким чином президент відреагує. Якщо президент підтримає ідею його відставки, я вам гарантую, що ми це зробимо за один день, Парламент. Якщо президент не підтримає, то все буде нормально, будемо працювати далі”, – наголосив Арахамія.

При цьому нардеп не бачить підстав для такої відставки. Арахамія, зокрема, згадав, що “коней на переправі не міняють”.

“На мою особисту думку, немає реальних причин, щоб Гончарук пішов у відставку. Ви ж знаєте, як кажуть, коней на переправі не міняють. Тобто, є Кабмін, він сформований. Є програма дій Уряду, новий бюджет під цю програму. Це болісно для держави. Я вважаю, що вони знайдуть якийсь компроміс, і ми далі будемо рухатися. Ми єдина команда, у нас немає підкилимних домовленостей”, – зазначив Арахамія.

Він також анонсував консультації фракції з Гончаруком.