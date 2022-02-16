Про це повідомляє CNN.
Якщо ціна на нафту зросте, то інфляція в США збільшиться до 10% у річному вимірі, згідно з новим аналізом мережею бухгалтерських фірм RSM. Варто зазначити, що економіка США не зазнавала 10% з жовтня 1981 року.
Ми говоримо про справжній короткостроковий шок”, — наголосив головний економіст RSM Джо Брусуелас.
Росія є другим у світі виробником як нафти, так і природного газу. У найбільшому банківському холдингу США JPMorgan попереджають, що будь-які перебої в російських нафтових потоках “легко” призведуть до 120 доларів за барель.
Протягом останніх двох тижнів ціни на нафту підскочити вище 90 доларів за барель, оскільки зріс ризик російського вторгнення. У понеділок ціни досягли 95 доларів за барель вперше з 2014 року. Однак пізніше вартість опустилась нижче 92 доларів за барель через сподівання на деескалацію.
Висока вартість життя в США значною мірою вплинула на настрої споживачів тому, що у порівнянні з попереднім роком споживчі ціни зросли на 7,5%, що є найвищим показником найвищим з лютого 1982 року.
Однак вплив на економіку в цілому може бути менш драматичним. Як зазначає Брусуелас, сплеск інфляції, ймовірно, поновить тиск на Федеральну резервну систему, аби вона посилила боротьбу за контроль над цінами шляхом значного підвищення відсоткових ставок.
- Нагадаємо, що 17 січня вартість нафти зросла до максимуму із жовтня 2018 року. Інвестори роблять ставку на обмеженість світових пропозицій, проте, стриманість основних виробників була частково компенсована зростанням виробництва в Лівії.
- Раніше в інвестиційному банку Goldman Sachs спрогнозували зростання ціни на нафту до $100 за барель у 2023 році. При цьому, основним чинником назвали подальше відновлення глобальної економіки.
- Однак вже у липні 2021 року ціни на нафту побили трирічний максимум після того, як основні світові виробники нафти не змогли узгодити виробничі плани.