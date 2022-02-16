Внаслідок російсько-української кризи у Сполучених Штатах Америки може зрости інфляція на тлі підвищення ціни на нафту до 110 доларів за барель.

Про це повідомляє CNN.

Якщо ціна на нафту зросте, то інфляція в США збільшиться до 10% у річному вимірі, згідно з новим аналізом мережею бухгалтерських фірм RSM. Варто зазначити, що економіка США не зазнавала 10% з жовтня 1981 року.

Ми говоримо про справжній короткостроковий шок”, — наголосив головний економіст RSM Джо Брусуелас.

Росія є другим у світі виробником як нафти, так і природного газу. У найбільшому банківському холдингу США JPMorgan попереджають, що будь-які перебої в російських нафтових потоках “легко” призведуть до 120 доларів за барель.

Протягом останніх двох тижнів ціни на нафту підскочити вище 90 доларів за барель, оскільки зріс ризик російського вторгнення. У понеділок ціни досягли 95 доларів за барель вперше з 2014 року. Однак пізніше вартість опустилась нижче 92 доларів за барель через сподівання на деескалацію.

Висока вартість життя в США значною мірою вплинула на настрої споживачів тому, що у порівнянні з попереднім роком споживчі ціни зросли на 7,5%, що є найвищим показником найвищим з лютого 1982 року.

Однак вплив на економіку в цілому може бути менш драматичним. Як зазначає Брусуелас, сплеск інфляції, ймовірно, поновить тиск на Федеральну резервну систему, аби вона посилила боротьбу за контроль над цінами шляхом значного підвищення відсоткових ставок.