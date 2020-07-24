Про це повідомили в прес-службі відомства.

Слідче управління Комітету державної безпеки Білорусі веде розслідування кримінального провадження щодо “Белгазпромбанка”, головою правління якого з 2000 по травень 2020 року був Віктор Бабарика, конкурент чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

20 червня правоохоронці висунули Бабарико звинувачення у даванні хабара, ухиленні від сплати сум податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч.2 ст. 431, ч.2 ст.243, ч.2 ст.235 КК Білорусі). За місяць слідство зібрало нові докази і змінило та доповнило раніше пред’явлене Бабарико звинувачення.

Його звинувачують в отриманні незаконним шляхом понад 28 млн білоруських рублів та розподілі їх як хабар іншим особам.

“Дії Бабарико В. Д. з отримання від представників комерційних структур незаконних грошових винагород в загальній сумі понад 28 млн рублів та їх розподілі серед керівництва ВАТ “Бєлгазпромбанку”, вчинені ним як посадовою особою — головою правління цього банку, перекваліфіковані з ч.2 ст .431 на ч.3 ст. 430 КК як прийняття посадовою особою для себе матеріальних цінностей в особливо великому розмірі у складі організованої групи. Крім того, в новому звинуваченні конкретизовані окремі обставини осудних йому злочинів”, — заявили у відомстві.

Білоруські правоохоронці також направили запити колегам з Латвії, Естонії, Росії, США, Великої Британії, Туреччини, Віргінських (Британських) островів та Кіпру для отримання додаткової інформації у справі.

Як повідомляє білоруське будівлю TUT.by, правоохоронці затримали Бабарика 18 липня поточного року, заявивши, що він “був безпосереднім організатором протиправної діяльності, намагався впливати на свідків, приховати сліди раніше скоєних злочинів і буквально на днях зняти велику суму грошей з підконтрольних йому рахунків”. Крім Бабарико у справі “Бєлгазпромбанку” були затримані близько 20 осіб, включаючи його сина Едуарда.

Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС закликав правоохоронців закликав до справедливого розслідування справи і звільнення Бабарика.