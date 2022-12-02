Конспіролог Алекс Джонс, який взяв інтерв'ю у репера, продюсера та дизайнера Каньє Веста, у котрому той зізнався у симпатіях до Адольфа Гітлера та Володимира Путіна, подав заяву про банкрутство.

Про це повідомляє The New York Times.

Суд зобов’язав телекомпанію Infowars виплатити близько 1,5 мільярда доларів компенсації сім’ям “Сенді Гук”, які постраждали від пропаганди теорій змови Джонса.

Тоді було вбито 26 осіб, а Джонс доводив, що нападу не було.

Стрілянина у школі відбулася у грудні 2012 року, коли 20-річний житель міста Ньютаун у Коннектикуті Адам Ланза проник у молодшу школу і без попередження відкрив вогонь по дітях та вчителях.

Зазначається, що було вбито 20 дітей віком 6-7 років та шістьох співробітників школи. Ланза застрелився на місці злочину, а перед нападом убив свою матір.

За словами Джонса, стрілянину в школі в Коннектикуті було сфальшовано, щоб обмежити в країні право на носіння зброї. Родичів загиблих він називав найнятими акторами. Натомість близькі загиблих переслідували прихильників конспіролога і подали на нього до суду.

Як говорив конспіролог, йому нема чим платити за рішеннями судів, проте суддя заборонила йому виводити гроші із країни. Адвокати позивачів раніше заявляли, що конспіролог може заробляти сотні мільйонів доларів на рік на своїй аудиторії.

Нещодавно суду вдалося встановити, що Джонс збрехав, тому було вирішено змусити його виплатити відшкодування збитків всім постраждалим сім’ям.

Після цього телекомпанія Infowars оголосила про банкрутство.

Також конспіролог взяв інтерв’ю у Каньє Веста, який заперечував Голокост, зізнався у симпатіях до лідера нацистів Адольфа Гітлера та президента РФ Володимира Путіна.

ДОВІДКА. Алекс Джонс — прихильник конспірологічної теорії про світовий уряд. Він доводив, що низка резонансних терактів та масових вбивств у США було скоєні урядом або сфальшовані.