Контрнаступ України проти російських військ відбувається повільніше, ніж деякі очікували, але поки що занадто рано робити висновки щодо перспектив України отримати переваги на полі бою.

Джерело: Reuters

Головний політичний радник Пентагону Колін Кал у п’ятницю, 7 липня, висловився щодо контрнаступу України.

“Занадто рано судити про те, як йде контрнаступ у той чи інший бік, оскільки ми знаходимося на початку середини”.

Він додав, що українські військові “все ще досліджують російські лінії та російські території на наявність слабких місць. І справжньою перевіркою стане те, як швидко вони зможуть використовувати ці слабкі місця, коли вони їх виявлять”.

Деякі офіційні особи США на умовах анонімності зазначили, що Україна має всю необхідну зброю, включаючи заряди для розмінування та мінні плуги.

Колін Кал відмовився багато говорити про ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина.

“Пригожин: Де він, чим займається, я не знаю”, — сказав він. “Очевидно, що російська держава намагається систематично демонтувати його імперію та розставити частини в різних місцях. Я вважаю, що остаточну мету Путіна для Пригожина та залишків Вагнера — ще належить визначити”.