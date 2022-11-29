Координатор Державного департаменту США із санкцій Джим О'Браєн прибув із візитом до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Російську Федерацію.

Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

“Санкції та експортний контроль вже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план – попри збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на РФ”, – наголосила Бріджит Брінк.

Sanctions and export controls have already degraded Moscow’s ability to carry out its imperial project – despite Russia’s escalatory attacks on infrastructure, @StateDept Sanctions Coordinator O’Brien came to Ukraine to discuss additional measures to increase pressure on Russia. pic.twitter.com/KOaENyXIEm — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 29, 2022

Зазначимо, що нещодавно генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Генсек НАТО запевнив, що Альянс “не підведе у своїй підтримці України”, а навіть навпаки, збільшить допомогу Україні, надавши допомогу нелетального характеру.

“Завдяки нашому комплексному пакету допомоги НАТО доставляло Україні паливо, медичне забезпечення, зимове спорядження та глушники дронів. Я дякую за вже зроблене і на зустрічі в Бухаресті закличу зробити ще більше”, — сказав він.

Столтенберг наголосив, “що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.“Ми не відступимо”, — сказав він журналістам.

Столтенберг також прокоментував ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України.

“Це жахливий початок зими для України. Це тяжкий час і для Європи та світу в цілому. Ми стикаємося з подорожчанням продуктів та ростом цін на паливо. Усі платять за вторгнення Росії. Але ми платимо грошима, а українці — кров’ю”, — сказав він.

Генсек НАТО додав, що президент РФ Володимир Путін програє війну в Україні і відповідає на це ще більшою жорстокістю.