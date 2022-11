Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

“Санкції та експортний контроль вже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план – попри збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на РФ”, – наголосила Бріджит Брінк.

Sanctions and export controls have already degraded Moscow’s ability to carry out its imperial project – despite Russia’s escalatory attacks on infrastructure, @StateDept Sanctions Coordinator O’Brien came to Ukraine to discuss additional measures to increase pressure on Russia. pic.twitter.com/KOaENyXIEm

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 29, 2022