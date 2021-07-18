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Кордон з РФ не перетинали: в ДПСУ кажуть, що на прикордонників могли напасти з боку України

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) не зафіксувала слідів незаконного перетину кордону з РФ. Скоріше за все, на прикордонний наряд у Сумській області напали з тилу України.

Неділя, 18 липня 2021, 18:12

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його даними, нападників було троє. Вони скоїли напад на двох прикордонників.

“Нападники нанесли прикордонникам значні тілесні ушкодження по голові й тулубу. Постраждалих оглянули медики. Наразі вони почувають себе добре. Медики оцінюють стан як задовільний”, – розповів Демченко.

За попередніми даними, нападники не були озброєними. За словами Демченка, дії зловмисників не дозволили прикордонникам використати зброю для свого захисту. Нападники заволоділи табельною зброєю, але її вже знайшли. 

Речник ДПСУ додав, що усі компетентні структури попереджені й діють скоординовано з метою затримання злочинців.

Демченко зазначив, що йому наразі невідомо, чи встановила поліція особи нападників. Пошуки тривають.

На уточнювальне питання щодо того, чи могли нападники прийти з боку Росії, Демченко відповів:

“Після нападу прикордонники не зафіксували ознак порушення перетину державного кордону з боку Росії. Ми розглядаємо версію, що нападники прийшли з тилу України. Після скоєння нападу вони попрямували на територію України”.

Нагадаємо, що напад на українських прикордонників стався в ніч на 18 липня. Його здійснили троє невідомих осіб. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам. Крім того, правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (“Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…”, “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”). Окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Теги: ДПСУ, напад на прикордонників, напад

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