Корейський бізнес надасть Україні важку агротехніку

Джерело: Міністерство економіки України.

У продовження зустрічі міністерки економіки України Юлії Свириденко з корейським бізнесом, в межах ділової поїздки в Сеул, Корейсько-Українська Асоціація Торгівлі та Індустрій (KUATI) підготувала програму негайної підтримки підприємств державного сектору економіки України.

Мовиться про надання технічної допомоги, зокрема, техніки та приладів, що виробляються членами Асоціації.

Відтак, компанією TYM – лідером серед виробників тракторів Республіки Корея, було прийнято рішення про передачу 14 наборів важкої агротехніки як технічну допомогу. Також члени Асоціації KUATI готують наступний транш допомоги, який може скласти декілька тисяч індивідуальних систем очищення води, що можуть бути використані в постраждалих регіонах.

У відомстві нагадали, що зараз українська делегація за участю першої леді України Олени Зеленської перебуває у Республіці Корея. Відтак, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічей з керівництвом країни представила можливості українських компаній та окреслила перспективи для інвестицій в Україну. Вона закликала корейський бізнес до фінансування проєктів розвитку, потреба яких за оцінкою Мінекономіки складає понад $500 млрд.

Зазначимо, що Південна Корея планує надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки. Нашу державу включили до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва у межах програми Офіційної допомоги розвитку.

У червні очікується другий етап угоди. Після цього з’явиться можливість отримання першого траншу від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF) в розмірі до $300 млн. Це стане можливим через 3-4 місяці після підписання документа на початку літа.